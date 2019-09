Carcaixent reforçarà la seguretat de la ciutat de cara a les festes locals

Connect on Linked in

La seguretat per a les festes majors centra els punts de la Junta Local de Seguretat a la que ha assistit el subdelegat del govern



Este matí s’ha reunit a Carcaixent la Junta Local de Seguretat copresidida per l’alcalde, Paco Salom i el subdelegat del govern, Jose Roberto González Cachorro i que ha comptat amb l’assistència de representants de la Guàrdia Civil i dels cossos de Policia Autonòmica i Local. També han estat presents el regidor de festes Raimon Marí, la regidora d’Igualtat Xelo Pastor i el 3r tinent alcalde, Juan Albert.

L’objectiu últim de l’encontre era establir polítiques de seguretat local i també fixar els criteris de coordinació, col·laboració i cooperació de les diverses forces i cossos de seguretat que actuen al municipi.

D’esta manera, s’ha treballat especialment al voltant del dispositiu de seguretat que s’està organitzant per a les festes majors, reforçant-se la col·laboració dels diferents cossos de seguretat en aquells actes on està prevista una major afluència de persones com el Ral·li, les discomòbils o les orquestres. La finalitat i objectiu fonamental, com s’ha destacat durant tota la reunió, és garantir la seguretat de tots els veïns i veïnes per a que puguen participar activament de tots els actes.

Altre dels punts del dia era l’anàlisi i seguiment de les víctimes de violència de gènere a la localitat, per tal de revisar les pautes de coordinació entre totes les persones i àrees que formen part dels protocols habituals. Una qüestió sobre la que s’ha incidit és el bon funcionament de la Policia Local i la Guàrdia Civil en el seguiment dels casos assignats, fet que reafirma la voluntat de continuar treballar conjuntament. A la reunió també s’ha tractat sobre les campanyes de sensibilització que es realitzen des del consistori i la subdelegació del govern, per tal de crear sinergies entre les dos institucions.

L’últim punt de l’ordre del dia era l’anàlisi de les estadístiques sobre delinqüència i infraccions en Carcaixent en diferents nivells i àmbits, en les quals s’ha observat una tendència a la baixa en l’índex de criminalitat respecte a l’anterior Junta Local de Seguretat.

Segons ha explicat l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, la Junta de Seguretat tenia com a objectiu principal establir el protocol de seguretat per a les festes d’octubre «com hem avaluat al llarg de la reunió, la coordinació en anys anteriors s’ha demostrat eficient per això és important que, per tal de garantir el bon desenvolupament de les activitats, es reforce la presència amb Policia Autonòmica i Guàrdia Civil per a que totes i tots puguem gaudir de la festa i del carrer amb total tranquil·litat».