Carcaixent rep més de 19.000€ del Pla Estatal contra la Violència de Gènere

La Secretaria d’Estat d’Igualtat ha aprovat les ajudes per als Ajuntaments concedides a través del Pacte Estatal contra la Violència de Gènere.



La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Carcaixent comptarà per al 2020 amb més de 19.000€ per a les actuacions dirigides al treball contra la violència de gènere emmarcades dins del Pla Estatal contra la Violència de Gènere. Estes ajudes s’atorguen amb l’objectiu que les entitats locals disposen de fons suficients per a poder dur endavant un treball amb més recursos per a lluitar contra la violència que cada dia pateixen milers de dones i menors al voltant del país, també a Carcaixent.



Per a la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Carcaixent, Xelo Pastor, és una molt bona notícia, ja que permetrà començar des de ja i durant tot el 2020 a donar suport a les víctimes de la violència masclista i, a més, treballar en el foment del bon tracte i la sensibilització.



D’altra banda, la Regidoria d’Igualtat editarà a principis de 2020 un informe anual sobre la situació de les dones al municipi de Carcaixent durant el 2019. Segons la regidora, amb este informe es pretén fer un seguiment més exacte sobre la situació que es viu a la ciutat per tal de poder actuar allà on la situació és més complicada i poder encarar correctament les futures accions.