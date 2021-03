Carcaixent s’adhereix a al projecte de la Conselleria de Transició Ecològica per a constituir comunitats energètiques municipals

Connect on Linked in

El Pla “Municipis en Xarxa” té com a objectiu el foment les centrals fotovoltaiques en espais municipals

Carcaixent: Edifici de l’Ajuntament d’aquesta localitat de la comarca de la Ribera.

Carcaixent és un dels 210 municipis de la Comunitat Valenciana s’han sumat al Pla «Municipis en Xarxa», impulsat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. El pla s’ha presentat al Ministeri com a manifestació de l’interès per a optar als fons de reconstrucció de la Unió Europea, i té com a objectiu la implantació de plantes solars fotovoltaiques en municipis a través de la creació de Comunitats Energètiques Locals Municipals, a les quals puguen adherir-se també el veïnat interessat i empreses o entitats.

Ana Garrigues, regidora de Medi Ambient ha destacat que esta figura de producció és una oportunitat per posar en marxa un model energètic «més pròxim, participatiu i sostenible, que suposa la democratització de l’accés a l’energia per a tota la ciutadania i possibilitaria la millora competitiva de les nostres empreses”. Amb les comunitats energètiques locals es generaria energia neta per al subministrament d’edificis i equipaments públics com a col·legis, poliesportius, biblioteques i qualsevol altre tipus d’instal·lació de gestió pública. A més, com ha assenyalat Garrigues, “també poden adherir-se particulars i fins i tot, empreses que aporten superfície fotovoltaica”.

Les condicions exigeixen que el municipi instal·le punts elèctrics de recàrrega, proveïts per la pròpia comunitat energètica local, i que, en tot cas, els beneficis derivats de la producció d’energia municipal revertisquen en accions i inversions lligades a la lluita contra el canvi climàtic i la descarbonització en la pròpia localitat.