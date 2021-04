Carcaixent se suma a la commemoració del Dia Mundial del Trastorn de l’Espectre Autista

Connect on Linked in

La façana de l’Ajuntament de Carcaixent s’il·luminarà de blau per mostrar el suport del consistori a les persones amb TEA i les seues famílies

La façana de l’Ajuntament de Carcaixent s’il·luminarà de blau la nit del 2 d’abril amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme. El consistori mostra així el seu suport a la campanya #IlumínalodeAzul promoguda per la Confederación Autismo España, mostrant la solidaritat amb les persones amb TEA i les seues famílies.

Prèviament, en la sessió plenària celebrada ahir es va aprovar per unanimitat una moció en la que l’Ajuntament de Carcaixent manifestava el seu compromís a fomentar la conscienciació sobre l’autisme i a promoure una millor comprensió del trastorn per a incloure i donar suport a les persones amb TEA en la societat.

El lema de la campanya d’enguany “Puc aprendre. Puc treballar” pretén mostrar que cada persona és única i té unes determinades capacitats, habilitats i fortaleses, que la societat pot i deu fomentar per a ser cada vegada més respectuosa amb la diversitat. Per això, les persones amb TEA han de tenir les mateixes oportunitats per a expressar tot el seu potencial, especialment en els àmbits educatiu i laboral, facilitant-los per a això entorns més accessibles i els suports adequats.

Teresa Oliver, regidora de Benestar Social, ha explicat que la il·luminació de la façana és un gest simbòlic que té com objectiu «llançar llum sobre este trastorn, conscienciant a la societat sobre la realitat de les persones amb autisme i les seues famílies, per tal de continuar avançant en matèria d’inclusió i la seua integració en tots els àmbits de les seues vides».