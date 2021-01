Carcaixent sol·licita a la Conselleria de Sanitat mesures més contundents per aturar els contagis

Connect on Linked in

En la carta dirigida a la consellera de Sanitat també es demana homogeneïtat en les dades facilitades



Carcaixent: Edifici de l’Ajuntament d’aquesta localitat de la comarca de la Ribera.

L’Ajuntament de Carcaixent ha reclamat oficialment a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per tal que s’adopten mesures sociosanitàries més contundents per frenar el ritme de contagis, i poder reduir la taxa d’incidència al municipi que, segons les últimes dades de Salut Pública, a 13 de gener se situava en 1.427 contagis per 100.000 habitants.

L’escrit reconeix que en les últimes setmanes el nombre de casos positius ha augmentat de forma exponencial i «que les mesures que hem anat adoptant fins ara han esgotat el nostre àmbit competencial, en un escenari en el que el ritme de contagis continua descontrolat», motiu pel qual es demanen mesures mes restrictives per part de l’ens autonòmic.

Per altra banda també se sol·licita que la informació estadística sobre l’evolució dels contagis que se facilite bé des del portal habilitat per la Conselleria bé des de l’Àrea de Salut, «siga homogènia, comparable i clara, per tal que la ciutadania n’estiga ben informada i no hi haja lloc a interpretacions errònies». En l’escrit, es posa a títol d’exemple que mentre el portal de la Generalitat a 12 de gener publica 174 casos positius per als últims 14 dies, la informació de l’Àrea de Salut és de 288, per això es demana un esclariment «per facilitar la comprensió de les dades per part de la ciutadania i evitar el descrèdit que les interpretacions errònies comporten per a les administracions».

Des del consistori també s’ha volgut posar de manifest el treball ‘colze a colze’ amb les autoritats sanitàries de l’Àrea de Salut de La Ribera els quals traslladen el nivell de saturació i l’extraordinari sobreesforç al qual s’està veient sotmès el sistema de salut pública, «són les dones i homes que treballen en primera línia, qui ens traslladen constantment la necessitat d’incrementar les mesures restrictives de la mobilitat per ser l’instrument més efectiu en la lluita per contindre, com més prompte, l’actual tendència a l’alça d’esta crisi sanitària».

Així mateix també posa en valor l’intens treball de la Conselleria per implementar estratègies orientades al control del coronavirus i que des del primer moment ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Carcaixent per dur-les a terme, «no tinga dubte que la conselleria a la que vosté està al capdavant ha comptat des de l’inici de la crisi amb la col·laboració lleial d’este Ajuntament per a d’implementar les polítiques i estratègies dissenyades i ordenades per la seua administració, així com també per a vetlar pel compliment de totes les normatives i restriccions aprovades per la mateixa».