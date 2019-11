Carcaixent s’ompli d’activitats pel Dia Internacional contra la Violència de Gènere

Connect on Linked in

La Regidoria d’Igualtat presenta el calendari d’activitats emmarcades dins la celebració del 25N, Dia Internacional contra la Violència de Gènere



Teatre, xarrades i diversos tallers formen part de la programació de la Setmana contra la Violència de Gènere organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de diverses entitats i associacions al voltant de la data del 25 de novembre, Dia internacional contra la Violència de Gènere. Les activitats organitzades es plantegen des del punt de vista del foment de la sensibilització, i comprenen tot un seguit d’activitats que es perllonguen durant tres setmanes però que tindran com a data central el 25 de novembre.

Les activitats comencen el pròxim dijous 21 de novembre a les 18,30h a la Biblioteca Municipal amb una xerrada titulada «Amor romàntic, sexualitat i pornografia» que organitza Veu Feminista i que estarà a càrrec de Xaro Altable. El dissabte 23 de 10h a 14h tindrà lloc a la Piscina Municipal un Taller d’Autodefensa Femenina, organitzat per la Regidoria d’Igualtat amb la col·laboració del Col·lectiu Escamot.

Al llarg del dilluns 25, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, la Regidoria d’Igualtat ha organitzat amb la col·laboració de centres educatius i altres entitats de Carcaixent un acte a les 12:00 hores en la Plaça Major a la en memòria de les dones víctimes de la violència masclista. El mateix dia, a les 19:00 es farà lectura en també en la Plaça Major del manifest contra les violències masclistes.

Les activitats continuaran el dissabte 30 de novembre a les 20h la Regidoria de Cultura ha programat l’obra Microepisodis de feixisme quotidià, que convida a reflexionar sobre actituds i comportaments que continuen molt arrelats en el nostre dia a dia. Les entrades estan disponibles a la venda en l’Àrea de Cultura, en Instanticket o a la taquilla del Teatre un hora abans del començament de l’espectacle.

Per tancar les activitats, durant el mes de desembre (els dies 4, 11, 18 i 19; de 15h a 17h) al Centre d’empreses s’ha organitzat un Taller d’autoestima titulat «Jo també em vull» i que serà moderat per la psicòloga Cecilia Díaz Garrigues. Les sessions estan pensades per a persones interessades en temes d’empoderament, relaxació, autodescobriment i socialització des d’una perspectiva de gènere. Les inscripcions per al Taller d’Autodefensa i per al Taller d’autoestima es podran fer a través del correu igualtat@carcaixent.es o presencialment a Alcaldia indicant nom, cognoms, DNI o NIE i telèfon.