Carcaixent treballa en un pla de prevenció per a minimitzar el risc d’incendis forestals

L’Ajuntament de Carcaixent ha obert els treballs previs a l’aprovació definitiva del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) a la participació del personal tècnic municipal i als regidors i regidores de la Corporació Municipal. Així, esta setmana han tingut lloc diverses reunions de treball amb l’empresa Medi XXI, encarregada de la redacció del pla, en la que es s’han exposat les característiques que presenta l’entorn forestal de Carcaixent, el contingut del pla i algunes propostes de prevenció tant en l’àmbit públic com particular.

La redacció del pla, que està en marxa des del passat mes d’abril i, inclou la realització d’un primer estudi de diagnòstic del que es coneixen ja els resultats. L’informe explica que el 44% de la superfície del terme municipal de Carcaixent és sòl forestal (2.607 ha) i que durant el període 1996-2016 es van produir 55 incendis forestals per a un total de 2246 hectàrees afectades, el que evidencia una alta recurrència ja que hi han zones que han registrat fins a 5 incendis forestals.

El Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Carcaixent tindrà una vigència de 15 anys (amb una revisió als 5) i ha sigut redactat per l’empresa carcaixentina de solucions ambientals, Medi XXI. El document inclourà un apartat d’introducció, una descripció detallada del municipi sobre aspectes com la fisiografia, hidrografia, clima, vegetació, fauna, paisatge, masses forestals o mitjà socioeconòmic, incidint en aspectes concrets com la inflamabilitat i combustibilitat de la vegetació o la catalogació dels paisatges en funció dels models de combustible.

Així mateix, es realitzarà una anàlisi de risc d’incendis, s’establiran àrees d’especial protecció i posteriorment una prioritat de defensa. Igualment es realitzarà un inventari de mitjans i infraestructures existents que inclourà entre uns altres els mitjans de vigilància, protocol d’actuació, xarxes viàries i hídriques, àrees de tallafocs o infraestructures en àrees, prestant especial atenció a aquelles zones habitades que es troben a menys de 500 metres de terreny forestal.

Posteriorment es realitzarà una proposta d’actuacions en tots els àmbits, tant en vigilància com en comunicació, infraestructures o actuacions sobre causes estructurals. El PLPIF inclourà, entre d’altres mesures preventives, la necessitat de millorar la connectivitat de la xarxa viària en espais forestals, la proposta de recuperació en part del municipi de la ramaderia extensiva com a eina de reducció del combustible (vegetació), l´ús del foc tècnic en les anomenades “Àrees Estratègiques de Gestió” amb la implantació d’un programa de cremes prescrites o la millora de les instal·lacions hidràuliques per la defensa de zones poblades.

La regidora de Medi Ambient, Paula Lozano, recordava que el pla “es tracta d’una eina de prevenció, amb la qual es pretén minimitzar un risc d’incendis que els primers estudis constaten com a alt i recurrent a tot el terme”. Paula Lozano explicava que un dels objectius del PLPIF és minimitzar el nombre d’incendis produïts per causes relacionades amb les persones i els danys derivats d’un incendi forestal, per este motiu ha incidit en la importància de l’autoprotecció de les propietats particulars, «amb el pla donarem compliment a la normativa vigent, però a més servirà per a conscienciar sobre la responsabilitat compartida que hem de tenir l’administració i els particulars propietaris de sòl forestal». La regidora de Medi Ambient ha volgut aprofitar l’ocasió per anunciar que també s’està treballant un pla d’inundacions que està previst que s’aprove a principis de tardor.

Després de les reunions tècniques i amb els principals actors implicats i una vegada siga aprovat pel ple municipal, el document en versió preliminar del Pla Local de Prevenció d’Incendis forestals de Carcaixent es penjarà en el portal web de l’Ajuntament de Carcaixent per a la seua consulta per part del públic interessat. Una vegada tingudes en compte totes les consideracions, consultes i opinions rebudes, es desenvoluparà la versió definitiva del Pla Local de Prevenció d’Incendis forestals.