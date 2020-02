Carcaixent vol declarar la Real Sequia com Patrimoni Històric

Connect on Linked in

Carcaixent demana protegir la Real

Més de 350 anys d’història viva de Carcaixent, hui en dia en funcionament és l’edifici on tots els agricultors adherits a la seua xarxa controlen i són controlats quan parlem del rec dels camps

Després de les últimes inundacions de Gloria, i el treball que va fer la Sequia amb la contenció de l’aigua del Xúquer per tal que no arribara al poble, va ser l’Ajuntament qui va prendre la decisió de demanar que la Real Sequia siga Patrimoni Històric per vetlar per la seua seguretat i permanencia