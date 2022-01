Càrcer adquireix l’històric Teatre Baronia per a assegurar el seu futur

Una edificació històrica per al municipi de Càrcer que ja pertany al domini públic amb l’objectiu d’assegurar el futur i garantir el coneixement. L’Ajuntament de la localitat que dirigeix Josep Botella ha adquirit el teatre ‘Baronia’ per un muntant total de 125.000 euros després d’una llarga negociació que permet que el centre cultural siga a partir d’ara de tots els veïns i veïnes del municipi riberenc. Des del consistori s’ha fet un gran esforç econòmic per a recuperar aquest edifici, la data d’edificació del qual es registra l’any 1926 i que durant dècades va albergar nombrosos actes que van situar a Càrcer com a centre neuràlgic de la cultura de la zona. Amb això, es compleix una de les premisses del programa de govern en l’actual legislatura: acostar als veïns i veïnes el poble de Càrcer i anar construint a poc a poc moltes més alternatives d’oci i promoció de la cultura local, a més de protegir la història com a pilar de la identitat local.

De moment, l’edificació es troba en mal estat després d’anys d’abandó i des de l’Ajuntament s’estudia per als pròxims anys l’inici del seu procés de remodelació per a adequar-lo als nous temps. L’objectiu per a l’equip de govern local és que aquest teatre reba d’ací a uns anys moltes activitats culturals i esdeveniments importants per a la vida ciutadana, com a concerts, teatres, representacions teatrals, cinema o xarrades. Per a això, encara queda molt, però com diu l’alcalde, Josep Botella: “Ja s’ha posat la primera pedra per a armar una estructura cultural molt més forta. Som un poble ric en patrimoni i el nostre deure és aprofitar-lo. Segur que en uns anys aquest edifici serà una referència per a la vida cultura i lúdica de Càrcer”.