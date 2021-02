Càrcer aposta pel creixement sostenible i sol·licita la seua adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030

Connect on Linked in

Igualtat entre persones, protegir el planeta i prosperitat com a part fonamental d’un desenvolupament sostenible. Aquesta és la postura que va materialitzar l’Ajuntament de Càrcer en el seu últim ple ordinari municipal, demanant la seua adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030. El consistori s’ha compromès a intentar implementar els 17 objectius de desenvolupament sostenible aprovats l’any 2015 per 193 països en l’Organització de Nacions Unides. Amb el lema “No deixar ningú arrere”, la corporació municipal es compromet a organitzar una estratègia local d’anàlisi de la situació actual i un full de ruta per al compliment d’aquests objectius. Per aconseguir-ho, serà necessari un procés d’informació i sensibilització per a la participació de tots els agents locals, econòmics i les organitzacions ciutadanes representats en la vida municipal.

A més, s’hauran de designar dos representants davant la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030: un de caràcter polític i un altre de rang tècnic per a l’assistència a reunions i grups de treball de la xarxa. Per a l’alcalde de Càrcer, Josep Botella: “Era necessari. Ens farà millorar com a poble i contribuirem de manera activa a deixar un planeta millor a les següents generacions”. Una vegada s’aprove la seua admissió a aquesta organització de municipis, l’Ajuntament de Càrcer formarà part d’aquesta xarxa d’entitats locals que ja compta amb més de 170 ciutats adherides en tota Espanya.