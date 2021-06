Càrcer aposta pel disseny i renova l’escut de la façana del seu Ajuntament amb ajuda d’un artista local

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Càrcer està d’estrena. Concretament, en la seua façana. Amb ajuda de l’artista local Lambert Miquel Penalba ha rejovenit l’escut present en la paret exterior de l’edifici municipal i que mostra ara una imatge molt més jove, desenfadada i de gran qualitat tècnica i artística. L’escut ha passat de ser de ceràmica a un material més modern com el relleu de gress policromat. Amb els colors tradicionals del poble, Lambert ha basat la seua proposta en el blau i el blanc, també per al baix relleu -la superfície de l’obra baix l’escut de la localitat- que representa un homenatge a la ceràmica antiga tradicional de Càrcer.

L’artista ha destacat la llibertat que se li ha donat des de l’ajuntament en tot moment a l’hora de treballar: “Des de l’Ajuntament han secundat, en tot moment, el meu treball i el resultat final els ha encantat, segons diuen. S’ha respectat la meua llibertat i criteri creatiu i això, en un treball amb tanta responsabilitat, és d’agrair”. A més, les lletres presents en el mosaic estan dissenyades pel mateix Lambert, qui va desenvolupar una tipografia pròpia fa més de 10 anys.

Per la seua part, des de l’Ajuntament van en la línia del que s’ha dit per l’artista. L’alcalde, Josep Botella, ha destacat la qualitat del resultat final del producte: “El treball ha sigut excel·lent. Coneixíem el treball de Lambert i ens agrada molt. Buscàvem rejovenir l’ajuntament amb el nostre escut actualitzat, cosa que ja havíem fet en altres edificis públics com en els llocs de la Policia o la Guàrdia Civil. Només quedava este. Apostem per l’art local i ha anat estupendament”. L’escut anterior ha sigut retirat, conservat pel propi artista i guardat a la Casa de la Cultura del municipi.