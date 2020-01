Càrcer compta a un romanent de tresoreria de 600.000 euros després de tancar també 2019 amb superàvit

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Càrcer ha aprovat ja el pressupost municipal per a l’any 2020. L’equip de govern dirigit per Josep Botella va comptar amb el suport d’una regidora del grup de no-adscrits i va poder tirar avant els comptes, que tornarà a superar els dos milions de pressupost, sobretot per la presència de 970.000 euros que es destinaran al Pla Edificant que permetrà la reforma integral del col·legi local, el CEIP Pare Gumilla, les obres del qual estan previstes que finalitzen entre abril i juny. Una millora de més de 300.000 euros després de la licitació de l’obra ha retardat la inauguració, però el consistori considerava que era vital introduir una reforma que permetrà millorar el projecte inicial. Un dels punts que tornen a quedar ratificats amb el pressupost per a l’any que ja encara mig mes és l’excel·lent situació financera de l’ajuntament. El consistori només compta amb un préstec que va realitzar amb la Generalitat Valenciana per a la renovació de la il·luminació pública. Enguany destinarà 18.000 euros i ja l’any que ve quedarà liquidat el préstec que va permetre renovar el sistema i estalviar en consum elèctric gràcies a l’establiment de lluminàries LED.

En tresoreria es compta amb quasi 600.000 euros. Segons argumenta l’alcalde, Josep Botella: “Càrcer compta amb un ajuntament que està molt sanejat. Ens trobàrem amb un deute de 114.000 euros i una tresoreria de 250.000 euros quan vam accedir en el govern en 2015. Ara hi ha deute zero i els recursos en tresoreria se situen per damunt del mig milió d’euros. I això que des que estic en l’alcaldia s’ha reduït en dues ocasions l’IBI que paguen els veïns, pel qual tots s’han vist beneficiats per la bona situació del consistori”.

L’ajuntament compta amb diverses línies de desenvolupament per a enguany. Així, ha destinat al voltant de 50.000 euros al seu projecte per a la recollida de residus selectius porta a porta, en el qual Càrcer vol ser pioner. A més, tornarà a destinar 30.000 euros a la seua borsa de treball local per a incentivar l’ocupació i associacions com la banda de música rebran 7.000 euros d’ajuda. Pel que fa a les inversions es reformarà el pavelló multi usos, la piscina, es connectaran diversos camins del nucli urbà per a modernitzar la zona històrica, es milloraran les instal·lacions esportives (per exemple amb la pintura del trinquet, la pavimentació de la pista de futbol sala o la millora de la il·luminació del camp de futbol) i s’establiran plaques solars en diversos centres municipals per a assegurar l’autonomia en la producció elèctrica i reduir els consums i la despesa econòmica.

En el present pressupost també es consolida la figura de la bibliotecària, per la qual cosa augmenta la partida de personal. I és que l’equip de govern de Josep Botella sempre ha demostrat especial sensibilitat amb la cultura i ha invertit constants quantitats a la biblioteca amb l’objectiu d’aconseguir la seua total dinamització. En l’àmbit cultural es destinaran més de cent mil euros a temes relacionats amb el foment de la cultura en el municipi, cas de la promoció de la biblioteca, museus, manteniment i reparació de l’àrea cultural o inversions culturals.

A la fi de 2019 van finalitzar reformes urbanístiques importants com la reforma de la guarderia, la modernització del nucli urbà en la seua zona històrica, la millora dels vestuaris del camp de futbol, la connexió de la xarxa de clavegueram del poliesportiu a la xarxa general o diferents remodelacions en el trinquet municipal.