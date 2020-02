Càrcer es prepara per celebrar la Setmana de la Dona més completa dels últims anys

Connect on Linked in

La Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Càrcer ha anunciat la llista d’activitats que es duran a terme durant la Setmana de la Dona, que se celebrarà de el 28 de febrer a el 8 de març a la localitat riberenca. El programa d’actes començarà el divendres 28 quan a les 18:00 hores a la Biblioteca Municipal “Raúl Carbonell Sala” amb la presentació de “Presa del teu amor”, l’última novel·la de la carcerina Fani Aguilar. La programació tindrà la seua continuació el diumenge, quan a les 09:00 hores comence la “Caminada pel terme”. A la vesprada, a les 19:00 hores al Centre Cultural de la localitat, la televisiva monologuista Carol Tomàs divertirà a el públic amb la seua actuació. Dilluns, a les 17:30 hores al “Templet dels Majors”, tindrà lloc una xerrada/taller anomenada “Els micromasclismes tenen macro impactes”, que serà impartida per Lidia Perales, educadora social i agent d’igualtat.

Dimecres i dijous seran els dies escollits per a l’exposició dels treballs del grup de Patchwork. El lloc, al Centre Cultural i l’hora, de 18:00 a 20:00 de la vesprada. Divendres serà el torn d’una exposició pictòrica a càrrec de Natxo Gisbert Taberner amb la seua obra “Corrent Eclèctica” a partir de les 18:00 hores al Centre Cultural. El 7 de març, dia gran de la celebració estarà carregat d’activitats. Per començar, dinar commemoratiu del Dia de la Dona i a l’acabar hi haurà una discomòbil. Més tard a les 19:30 hores, al Centre Cultural, el grup Arthístic Sam Theatre representarà l’obra “La Mort del Músic”, obra que serà repetida el diumenge a les 18:30 hores per a aquells que no pogueren gaudir de la mateixa el dia anterior. Així mateix, el consistori de Josep Botella ha anunciat que durant tota la setmana estarà a l’abast de la ciutadania una taula temàtica en la qual es podrà prestar i consultar diferents llibres, guies i fullets, tots relacionats amb autors de renom en la temàtica d’igualtat i diversitat.