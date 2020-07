Càrcer habilita una zona d’exercicis per a majors al Parc de la Mina

Connect on Linked in

El consistori de Càrcer ha habilitat una àrea al Parc de la Mina destinada a l’exercici de majors amb la intenció d’oferir-los un circuit biosaludable perquè puguen exercitar-se i fer rehabilitació. La iniciativa es va dur a terme gràcies a una proposta de la regidora del municipi Teresa Alegre i fa alguns mesos que aquesta zona ja havia estat habilitada però a causa de la pandèmia de la Covid-19 encara no s’havia pogut fer ús de la mateixa. Ara, uns mesos després, tots aquells que ho desitgen ja poden gaudir d’aquesta zona proveïda amb equips de gimnàstica que aporten una filosofia de vida sana i suposen una alternativa d’oci per a la gent major. En edats avançades, fer exercici ajuda a mantenir una qualitat de vida. El consistori busca, amb la implantació d’aquesta zona d’exercicis, dissenyar un espai per ajudar a la gent major a cobrir les seues necessitats i a poder ajudar a retardar l’aparició dels efectes de l’envelliment en la tercera edat, servint també d’ajuda per mantenir-los actius. “El consistori, i ara més que mai, seguirà bolcat en lluitar pel benestar de la nostra gent gran. Amb aquest circuit de Parc de la Mina la salut de la gent gran farà un salt de qualitat i servirà perquè molts estiguen actius i milloren la força muscular, la coordinació i fins i tot les funcions respiratòries, cardiovasculars i digestives, així com les funcions cognitives, sensorials i motrius del cervell. Era una magnífica proposta de la regidora Alegre i per això s’ha dut endavant”, ha assenyalat Josep Botella, alcalde del municipi.