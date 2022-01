Càrcer inverteix 240.000 euros a un programa d’ocupació per a renovar els seus espais verds urbans

Una gran manera de començar l’any. El passat 30 de desembre, l’Ajuntament de Càrcer va iniciar un dels seus projectes estrela en matèria d’ocupació per al 2022: un taller d’ocupació, en el qual 10 veïns i veïnes tindran sessions de formació que després aplicaran en el municipi, renovant els espais verds i enjardinats del nucli urbà. La inversió per a aquest procés serà de 240.000 euros i el tipus de jardineria que es realitzarà en les zones afectades respondrà als estàndards de cultiu sostenible i autòcton, satisfent una doble funció: d’una banda, la sostenibilitat i, per un altre, l’aparença estètica. Els nous espais verds aportaran frescor i naturalització a un espai urbà, necessitat de racons sostenibles. Des de l’alcaldia, Josep Botella, ha celebrat la posada en marxa d’aquest programa d’ocupació i no ha dubtat a destacar que aquesta és la línia que seguirà el seu equip de govern durant els pròxims mesos: “2022 serà un any d’ocupació. A més d’aquesta gran notícia per a Càrcer, hi haurà moltes partides en els nostres pressupostos per a donar ocupació a tots els sectors poblacionals, com ja es feia en anys anteriors. Tots ho mereixem i per això treballarem des de l’Ajuntament, per a millorar el benestar de tot el poble”.

Aquest programa d’ocupació arriba just després d’altres inversions del consistori en la parcel·la social, cultural i educativa, com l’establiment de l’educació gratuïta de primer cicle a partir de l’estiu de 2022 o l’adquisició del Cinema Baronía, de 1926, amb la finalitat de concretar la seua rehabilitació i establir en ell un espai per a la celebració d’esdeveniments culturals durant els pròxims anys.