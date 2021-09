Càrcer invertirà més d’un milió d’euros en l’últim terç de 2021

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Càrcer segueix amb la seua ferma aposta d’inversió per a millorar infraestructures, renovar enllumenat i condicionar espais públics per a fomentar el benestar dels seus veïns i veïnes. Aquesta vegada, el Consistori dirigit per Pepe Botella invertirà més d’un milió d’euros en diversos projectes que s’iniciaran abans del final d’este 2021. En concret, quatre d’ells tindran a veure amb la renovació i condicionament d’espais públics, com la reforma de la pista de futbol sala i el condicionament de les parets del frontó en el poliesportiu municipal. També es treballarà en la il·luminació de diversos carrers del municipi i en l’adequació del camí del cementeri municipal, on es plantaran arbres, entre altres coses, per a assenyalar el camí amb una inversió de 15.000 euros. Estes dues accions suposaran un salt de qualitat en la imatge del municipi, així com en el benestar dels habitants. A més també s’invertiran al voltant de 30.000 euros en la millora de l’accessibilitat del museu. En aquesta mateixa línia, també s’invertiran més de 100.000 euros en la renovació de la xarxa d’aigua potable i s’iniciarà, en el mes vinent d’octubre, el curs de jardineria de Càrcer, en el qual deu alumnes seleccionats podran aprendre conceptes relacionats amb el món verd que, a posteriori, podran aplicar en la cura de la naturalesa.

Botella reafirma la necessitat d’aquestes inversions per a fer un poble que vaja creixent cada vegada més: “És un pas darrere d’un altre. El nostre objectiu és que Càrcer continue estant dins de les referències municipals de la Ribera. Treballem per i per al benestar dels nostres veïns i aquestes reformes eren necessàries. Els pròxims mesos seran claus per al seu desenvolupament”. L’alcalde, a més, ha aprofitat per a destacar la varietat de camps del consistori: “S’inverteix en infraestructures, però també en cultura, educació, esport i sostenibilitat. Tot és important. És una aposta de present, però sobretot de futur, per a tindre una millor qualitat de vida”.