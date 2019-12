Càrcer ja proposa actuacions per ampliar les zones verdes urbanes

El Centre Cultural de Càrcer acollirà este dijous 5 de desembre la presentació de la segona fase del projecte “Reinterpretem el paisatge, Naturalitzem Càrcer”, que pretén ampliar les zones verdes urbanes per combatre el canvi climàtic, en una proposta que ja activà en l’anterior legislatura l’equip de govern que comanda Josep Botella. El primer estudi, elaborat per l’empresa Taller de Jardineria Babilonia SL i finançat per la Diputació de València, va analitzar la situació urbanística del nucli urbà i tenia com a objecte elaborar un conjunt de propostes per fer el municipi més confortable i combatre la calor i altres efectes del canvi climàtic. Esta segona fase que ara es presenta ha sigut elaborada per encàrrec de l’Ajuntament de Càrcer i pretén aterrar les propostes detallades, a més d’incloure diverses activitats amb la població. El treball actual es centra en tres seccions tipus de carrer i dos places del municipi i desenvolupa per a cada espai l’impacte, pressupost i termini d’execució.

L’actuació de la segona fase proposa l’actuació sobre els carrers Casto Monblanch, Mestre Sanchis i Avinguda Professor Manuel Broseta, a més de la Plaça de la Comunitat Valenciana i la Plaça Generalitat.

Com a conclusió de l’anàlisi de la Fase 1 de l’estudi s’apunta que el nucli urbà de Càrcer ofereix un paisatge d’extrema duresa. L’arbrat d’alineació, què és el principal aliat dels vianants i ciclistes en el seu anar i vindre, és inexistent i els espais lliures o places estan tan pavimentats que els arbres solament disposen per a desenvolupar- se, a penes d’un metre quadrat per arbre. Són jardins duríssims en els quals els arbres es planten en escocells o jardineres elevades, no poden regar-se i l’aigua de pluja es menysprea i no pot penetrar la terra. Els carrers de Càrcer es poden definir com espais on s’ha prioritzat el trànsit motoritzat, amb voreres estretes i que impedeixen l’ús per a persones amb mobilitat reduïda o carrets. L’arbrat viari és pràcticament inexistent. Segons l’alcalde de Càrcer, Josep Botella: “Per a combatreu es proposa l’ampliació dels espais verds urbans, que són especialment importants perquè proporcionen ombra i refresquen l’ambient, l’arbrat viari permet millorar la connexió entre la infraestructura verda, la vegetació captura CO2 i altres contaminants atmosfèrics, el sòl permeable ajuda a previndre inundacions. Però els espais verds també són on la població va a passejar, a fer activitats a l’aire lliure, a descansar o a trobar-se amb altres persones. Actuacions i polítiques encaminades a incrementar aquests espais, així com dissenyar itineraris agradables i transitables per tota la població, ajuden a incrementar la resiliència dels municipis per fer front als pronòstics de la Crisi Climàtica Global. A més, serveixen com a ferramenta didàctica per tal de sensibilitzar a la població en temes d’ecologia. Per a aconseguir un major èxit, la clau és involucrar a la població en el disseny dels espais verds i promoure el seu ús per tal de maximitzar els seus beneficis. Davant els reptes globals contra el canvi climàtic, actuacions locals”.