Càrcer promourà la cultura europea amb l’espectacle teatral ‘Les Europes Menudes’

Càrcer donarà la benvinguda a l’estiu amb la representació, el pròxim 13 de juny a les 19.00 hores en el seu Centre Cultural, de l’espectacle teatral ‘Les Europes Menudes’, un projecte promogut per l’organització ‘Escena Erasmus’, amb seu en la Universitat de València i repartida per 6 ciutats més del continent, i sufragat per la Diputació de València. En total, 12 persones participaran en una obra sobre les inquietuds de viatjar més enllà de nous horitzons, amb l’objectiu d’incentivar una cultura de creació comuna europea, la cooperació en l’àmbit cultural i el desenvolupament d’un esperit crític per part dels habitants. Cadascun dels 7 projectes similars -València, Navarra, Marburg a Alemanya, Càller i Pàdua a Itàlia, Łódź a Polònia i Sofia a Bulgària- realitzaran durant aquest estiu una gira per diversos pobles confrontants per a promoure el seu espectacle.

Pel que fa a Càrcer, el 13 de juny es prepara amb especial il·lusió com un dia de promoció de la cultura local, primer amb una exhibició de pilota valenciana aqueix mateix matí i el teatre a la vesprada. Un pla molt ben estructurat per a aprenentatge i gaudi de les generacions més joves del municipi. Des de l’alcaldia de Càrcer, Josep Botella destaca la importància de la cultura per al municipi: “Una oportunitat com aquesta ens ajuda a obrir-nos a l’exterior, a crear consciència europea i a ampliar la nostra oferta educativa i lúdica. Ens farà pensar ja que la capacitat crítica és clau per a estructurar una societat moderna. Des de l’Ajuntament treballem sempre per a oferir als nostres veïns el millor i aquesta és una oportunitat de luxe. A més, també tractem d’incentivar la cultura local amb l’exhibició de pilota. Segur que serà un dia molt entretingut per a tots”.