Càrcer recapta 130.000 euros menys a conseqüència de la pandèmia

Els ajuntaments tornen a ser un dels grans perjudicats per la recessió econòmica que ha provocat la pandèmia de Covid-19. El consistori de Càrcer va fer públiques les dades de recaptació dels últims mesos, amb una reducció substancial que es llança fins als 130.000 euros i que minva les arques municipals. “A causa de la bona situació econòmica que tenim a l’ajuntament, podrem suplantar estes mancances en la recaptació amb fons propis perquè volem continuar oferint els mateixos serveis i la mateixa cobertura social als veïns de Càrcer. Cert és que si la situació s’allargara en el temps tot es complicaria. Moltes vegades no es percep des de fora tot l’esforç que realitzem als ajuntaments, que oferim un servei clau per a la ciutadania amb els mínims recursos. La pandèmia actual ha provocat que els ingressos tornen a caure perquè hi ha molta gent que no pot fer front a les taxes com l’IBI, la recollida de residus o l’impost de circulació i això afecta greument a l’ajuntament. A Càrcer tenim un romanent de tresoreria útil per a esta classe de circumstàncies però els veïns i veïnes han de saber quan de complicat que és el dia a dia del nostre ajuntament”, argumenta l’alcalde del municipi, José Botella.

L’ajuntament carcerí va aprovar recentment el seu pressupost municipal per al present any 2021. Els comptes ascendeixen a 1.878.264 € i en ells es marquen les línies de desenvolupament lligades a la política local amb l’enfortiment de l’aposta pel reciclatge i plans de lluita contra el despoblament. A més, es potencia la partida de Benestar Social amb un creixement d’al voltant d’un 20% per a fer front a les noves necessitats ciutadanes com a fruit de la pandèmia de la Covid-19. A més, els nous comptes preveuen la posada en marxa del sistema de recollida de residus porta a porta (si bé es mantenen les taxes i s’espera l’augment d’ingressos per la recollida d’envasos lleugers) o un banc de cases per a promoure l’arribada a Càrcer de noves famílies i així lluitar contra el despoblament. En la tresoreria municipal es compta amb al voltant d’un milió d’euros.