Càrcer recapta 4.000 euros per als damnificats del volcà de La Palma

Solidaritat entre pobles. Aquesta és una de les màximes del municipi de Càrcer al llarg de tota la seua historia i una vegada més ha quedat demostrat després que el Consistori Municipal haja recaptat 4.000 euros per a donar als damnificats pels efectes devastadors del volcà Cumbre Vieja de l’illa de la Palma. Aquesta quantitat recaptada respon, d’una banda, a la venda de ‘Coques de cansalà’ que es va realitzar en l’esmorzar del passat dia 9 d’octubre.

Alhora, el muntant s’ha completat amb donacions dels diferents grups polítics representats a l’Ajuntament i una campanya de recollida de fons ‘porta a porta’ desenvolupat durant les últimes setmanes pel municipi i desenvolupada per diferents associacions locals. En paraules del seu alcalde, Josep Botella, Càrcer celebra, una vegada més, la seua extraordinària solidaritat davant aquestes tragèdies naturals: “Som un poble molt sensible amb aquestes coses. Quan nosaltres ho necessitem, en la Pantanada del 1982, rebérem molta ajuda d’altres poblacions. A la gent això no se li oblida i, a la mínima que pot, no deixa passar l’oportunitat d’ajudar als altres. Una demostració de la qualitat de la nostra gent. Per part nostra, com a Ajuntament, no podíem fer una altra cosa. Teníem el deure moral d’ajudar i participar d’una manera o una altra en la reconstrucció de l’illa després del que ha succeït”.