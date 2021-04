Càrcer reforça la seua aposta per la sostenibilitat amb més inversions en energia solar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Càrcer inverteix en l’actualitat 25.000 euros més en la instal·lació de plaques solars en edificis públics. Es complementa la inversió ja realitzada de 10.000 euros en estalvi d’energia solar en el Consistori, amb més plaques per valor de 3.000 euros.

Els 22.000 euros restants de la inversió aniran destinats a aplicar fonts d’energia renovables similars en l’Escoleta i en la Llar dels Jubilats. És una ferma aposta de la corporació municipal per la sostenibilitat mediambiental i un consum energètic responsable, com ha afirmat l’alcalde de la localitat, Josep Botella: “S’ha de ser coherent. Açò és una continuació a les nostres polítiques d’autoconsum responsable, que en els pròxims anys notarem tots i ajudaran a millorar tant el nostre entorn com la nostra pròpia salut”. Part d’aquesta coherència i impuls cap a la sostenibilitat resideix en l’aprovació, també, d’una reducció del 50% de l’Impost de Béns i Immobles Urbans (IBI) a les famílies del poble que instal·len plaques fotovoltaiques en els seus domicilis.

Tot amb l’ajuda econòmica d’un pla de la Diputació de València, que, al costat de l’Ajuntament de Càrcer, cerca potenciar eixes polítiques d’autoconsum. Però no queda ahí. Immers en un procés constant de renovació, Càrcer viu aquests dies diversos processos impulsors d’energies sostenibles. Al ja esmentat de les plaques solars i fotovoltaiques, se sumen els primers passos de l’aplicació de la recollida de residus ‘Porta a Porta’ amb excel·lents resultats en els índexs de reciclatge, fent del municipi una referència quant a les seues polítiques mediambientals dins de la Ribera.

Càrcer continua fent passos per a la consecució d’eixe projecte futur que marca la línia mediambiental del programa de govern de Josep Botella: la creació d’una comunitat energètica, en la qual jugarà un paper clau la cooperació públic-privada. En ella, l’Ajuntament cediria a veïns i empreses locals els sostres dels edificis municipals per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, a canvi que es proporcione un percentatge de l’energia que es produïsca al municipi.