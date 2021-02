Càrcer reivindica davant la Generalitat la necessitat de restablir la normalitat en el transport públic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcalde de Càrcer, José Botella, ha reclamat a la Generalitat uns serveis més actius de transport públic que connecten la localitat amb ciutats com Xàtiva o València, com passava abans de la pandèmia. En una reunió celebrada ahir dimarts amb el Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya, Botella va remarcar la importància d’aquests serveis que faciliten la vida als més de 1800 veïns de la localitat.

Es demana que les línies d’autobús passen amb molta més freqüència entre tots dos punts i que, a més, siguen segures per a minimitzar tot el possible el risc de contagi entre passatgers. L’alcalde, José Botella, argumenta: “És necessari aquest servei, perquè facilita molt la vida dels nostres veïns, ens manté constantment connectats amb grans nuclis poblacionals i, a més, enforteix l’oferta de serveis públics al poble”. Des de la Generalitat, el Conseller Arcadi Espanya s’ha compromès a agilitar els tràmits per a posar en marxa de nou, aquestes propostes.

Actualment, el municipi només compta, a causa de la pandèmia, amb dues eixides d’autobusos al dia: una direcció València a les 6.30 del matí i una altra a Xàtiva a les 8.00 del matí, respecte a les 3 eixides que es duien a terme abans de les restriccions. Des del consistori consideren que en un municipi en el qual el 25% dels seus habitants són jubilats, és necessari aquest tipus de serveis per a continuar garantint un ferm compromís amb el seu benestar social.