Càrcer reivindica el paper històric de la dona amb tallers infantils i art urbà

A propòsit del 8 de març es van observar innombrables mostres de suport al feminisme en el dia de la dona, totes dedicades a la consecució de la igualtat i la construcció d’un món molt més just entre homes i dones. Amb aquest mateix ànim va nàixer el projecte “Herstory” realitzat durant la passada tardor a Càrcer, mitjançant una sèrie de tallers per als xiquets i xiquetes del poble i que s’ha culminat amb un mural pintat en la paret del col·legi per l’artista Iris Serrano. En la imatge queden gravats els rostres de les quatre personalitats femenines triades entre les figures estudiades per les participants en els tallers, com les més influents dins dels camps de la ciència i les humanitats.

En aquest cas, les dones triades han sigut La Malinche o Doña Marina -que va jugar un paper important en la conquesta de Mèxic, al costat d’Hernán Cortés-; la missatgera de la pau de l’ONU i considerada una de les majors expertes en ximpanzés de la història, Jane Goodall; la pintora i activista del feminisme mexicana Frida Kahlo i la filòsofa, astrònoma i matemàtica Hipàtia d’Alexandria. Per a Sara Bono, veïna de Càrcer i impulsora del projecte, “Herstory” ha suposat un avanç en qüestions feministes durant els últims mesos: “No sols ha anat dedicat als xiquets i xiquetes, també als pares, mares, tíos, ties, avis i àvies que han aprés amb el que els xiquets i xiquetes deien quan tornaven dels tallers o quan passaven per davant del mural mentre l’estaven pintant i reconeixien el mèrit de l’artista”. A més, Bono espera que esta manifestació artística, en la qual la pintura, la cultura de carrer i el feminisme van de la mà, ajude a ampliar la consciència social del municipi. “Tant de bo el poble gaudisca d’esta intervenció d’art urbà durant molts anys. Serà el primer pas dels molts que ens queden per donar”.