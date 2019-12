Càrcer renova les ajudes per a la compra de llibres escolars

L’Ajuntament de Càrcer ha renovat les ajudes que ja va oferir en els anteriors cursos, per la qual cosa subvencionarà l’adquisició de llibres d’Educació Infantil de Segon Cicle i Batxillerat. Així ho va aprovar l’equip de govern que dirigeix Pepe Botella, amb el que es pretén incentivar l’educació i facilitar a les famílies les costoses compres que any a any es realitzen amb el material escolar. Per a rebre les ajudes, l’alumne o alumna ha d’estar empadronada a Càrcer, no ha de rebre cap altra ajuda per a la mateixa finalitat (superant l’import total dels llibres), ha de presentar el model de sol·licitud fins al dia 20 de desembre, així com també la declaració responsable o el manteniment de tercers. Amb el rebut de la compra dels llibres es podrà rebre fins a 70 euros tant per a Infantil com per a Batxillerat. “Continuem intentant facilitar la compra dels llibres, perquè creiem en l’educació pública i gratuïta i volem que ningú a Càrcer tinga problemes per a adquirir el material escolar.

Afortunadament, les administracions valencianes s’han bolcat en els últims anys i la Xarxa Llibres permet que molts estudiants seguisquen amb el seu procés d’educació sense crear excessius problemes econòmics a les famílies. No obstant això, sabem que sempre queden alguns aspectes per cobrir i per això aprovem estes ajudes. A nivell local no tenim tots els recursos econòmics que ens agradaria per a dur a terme estes polítiques però el que tenim volem oferir-ho”, argüeix l’alcalde de Càrcer, Pepe Botella.