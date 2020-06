Càrcer suspén les festes locals i els campaments d’estiu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Càrcer va decidir por consens de tots els grups que formen part del consistori i en el passat plenari municipal celebrat dijous suspendre les festes locals que tots els anys se celebren ben avançat l’estiu. L’ajuntament considera que, a causa de l’Estat d’Alarma por la pandèmia del Covid-19, no es donen les circumstàncies necessàries per a poder organitzar les celebracions i ha pres la decisió després de consultar amb els diferents agents socials, que es van mostrar disposats (és el cas dels festers i festeres) a continuar treballant per a ser els protagonistes de les festes en 2021.

Així, també se suspén la celebració dels Moros i Cristians. “És la decisió més responsable perquè les festes s’organitzen al llarg de tot l’any i ara no podem assegurar que pogueren celebrar-se amb plenes garanties, com mereixen els festers i festeres que han estat durant molt de temps organitzant-les”, argüeix l’alcalde, Pepe Botella. L’ajuntament va deixar constància en el ple que, cas de poder celebrar-se perquè així ho permeten les autoritats sanitàries, podrien tindre lloc alguns actes en els quals es poguera assegurar que no es donaran aglomeracions.

L’ajuntament també va suspendre els campaments d’estiu que s’organitzen tots els anys, pel que els joves de la localitat no podran eixir enguany en la seua excursió. El consistori reclamara l’import que ja s’havia avançat a la Conselleria, que s’ha compromés a la seua devolució.