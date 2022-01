Càritas Catarroja recapta 1.500 euros per a les persones afectades pel volcà de la Palma

Connect on Linked in

Durant els dies 27 de desembre i 5 de gener Cáritas ha realitzat una exposició de quadres fets per artistes locals que han venut a benefici de les persones afectades



Càritas, en col·laboració amb l’Ajuntament de Catarroja, ha organitzat en el municipi durant les últimes setmanes una iniciativa especial, una recaptació de fons per a les persones afectades pel volcà de la Palma. En aquest cas han comptat amb la participació de més de 20 artistes locals que han donat les seues obres, pintures o creacions de punt de ganxo, perquè foren exposades i venudes amb la finalitat de recollir la major ajuda econòmica per a les persones afectades per la catàstrofe.



Han sigut 10 jornades les que han servit per a poder recaptar 1.500 euros que aniran destinats a les persones afectades pel volcà de la Palma. Una iniciativa que ha conjugat perfectament la solidaritat, amb l’art i la participació ciutadana, perfectament coordinades per una agrupació tan activa i important per al municipi com és Càritas Catarroja.

Després de l’èxit d’aquesta iniciativa solidària i altres col·laboracions que ja s’han realitzat entre Càritas i l’Ajuntament de Catarroja, l’alcalde, Jesús Monzó, va agrair la participació desinteressada i va obrir la porta a continuar desenvolupant projectes conjunts que ayuden a millorar la societat i servisquen de motor participatiu d’aquesta.