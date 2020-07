Càritas València entregarà targetes prepagament a les persones que acompanya

Connect on Linked in

L’entitat busca dignificar cada vegada més l’accés a drets i béns de primera necessitat.





Càritas València ha establit un acord amb Caixa Popular pel qual l’entitat bancària facilitarà a l’organització aquelles targetes bancàries prepagament necessàries per a la realització de la seua labor. D’aquesta manera, es disposarà d’un mètode senzill perquè les persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social puguen accedir als recursos que Càritas determine per a cadascuna d’elles.

La Targeta solidària Càritas permetrà conjugar les diferents accions de promoció econòmica que realitza Càritas València, per mitjà del lliurament directe a les persones a les quals acompanya en els seus programes diocesans o des de les Càritas parroquials i les persones beneficiàries de les ajudes tindran major facilitat de pagament, així com la possibilitat d’accedir a qualsevol comerç que accepte el pagament amb targeta.

Millora en l’atenció a les persones

En el seu desig de mantindre procediments de millora contínua en l’atenció a les persones, i de facilitar l’accés a drets bàsics, Càritas València ha anat establint diferents modalitats que han passat, entre altres estadis, pel lliurament directe d’aliments i roba; la posada en marxa d’economats i de botigues de roba de segona mà, on les persones poden comprar els productes a preus molt baixos i triar-los segons el seu gust i necessitats familiars; i, ara, el lliurament de targetes bancàries, amb les quals acudir a diferents establiments per a comprar-los. D’aquesta manera, el lliurament es fa d’una manera “normalitzada” i les persones en situació més vulnerable, que no poden accedir a drets bàsics com una alimentació o vestit adequats, poden fer-ho d’una manera senzilla i discreta.

En aquest sentit, en l’actualitat, una vintena de Càritas parroquials o interparroquiales han substituït l’economat o el lliurament d’aliments pel sistema de targetes prepagament. «Ara, les persones van al comerç de proximitat a comprar els aliments i paguen amb la targeta en la qual els hem carregat diners segons la seua realitat i necessitats familiars», expliquen des de Càritas Interparroquial de Cullera, una de les pioneres a oferir aquest servei a les famílies.

«El nostre interés és sempre millorar l’atenció i l’acompanyament a les persones i fer-lo d’una manera més digna i adequada per a elles. Per això, aquest acord amb Caixa Popular és per a nosaltres tan valuós i desitgem que durador», ha explicat el director de Càritas València, Ignacio Grande.