Càritas València inverteix més de mig milió d’euros des de l’inici de l’estat d’alarma

L’entitat ha distribuït aliments a famílies que, fins ara, mai havien sol·licitat ajudes a cap organització

Càritas València ha invertit 529 721 euros en l’atenció a les persones més vulnerables de la nostra societat des de l’inici de l’estat d’alarma, el passat 14 de març. Així, en aquests quasi dos mesos, Càritas ha gastat més de mig milió d’euros entre els seus programes d’atenció a persones i famílies en situació de sense llar, dones en context de prostitució, persones migrants i menors d’edat i en l’atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene a través de la xarxa de Càritas parroquials.

Per part seua, l’entitat ha habilitat sistemes d’atenció a les noves persones i famílies que s’han vist obligades a demanar ajudes, fonamentalment d’aliments, però també d’assessorament social i jurídic o pagament de rebuts de subministraments. En aquesta línia s’ha atés a més de 1800 persones que han demandat l’ajuda de Càritas, en la seua seu de la ciutat de València, entre els qui s’han distribuït 870 cistelles d’aliments bàsics o vals per a la compra en supermercats.

Aquestes famílies són, sobretot, persones que han perdut la seua ocupació deguda a la pandèmia o que han ingressat en un ERTE; joves i persones soles amb ocupacions molt precàries; persones majors que viuen soles o fan costat econòmicament als seus familiars o migrants en situació irregular o a l’espera de protecció internacional que s’han quedat sense cap ingrés i que no havien demanat ajuda anteriorment a cap institució.

Des del començament de la pandèmia, Càritas València va implementar, a més, accions d’acompanyament per a les persones beneficiàries dels seus projectes, activant amb elles canals de comunicació alternatius al presencial. Les 111 persones que es trobaven en els habitatges cedits per Càritas amb antelació al confinament han continuat rebent suport de l’entitat, així com els acolliments en els seus dos programes residencials, el Centre Sant Esteban per a persones sense llar i la Llar Mare de Dèu dels Desemparats i dels Innocents, per a menors d’edat, on han viscut aquest temps realitzant activitats educatives i lúdiques.

Per part seua, les Càritas parroquials no han deixat d’atendre les persones en situació més vulnerable del seu entorn distribuint ajudes en aliments que, no sols s’ha incrementat sinó que, en molts casos, s’ha vist duplicada respecte als mesos anteriors a la pandèmia.

Accés a drets fonamentals

El director de Càritas València, Ignacio *Grande, ha destacat la necessitat que es multiplique la responsabilitat de la societat valenciana: «en aquests moments, més que mai, necessitem comptar amb el suport de cada vegada més persones perquè són cada vegada més les que requeriren el suport de l’Església per a poder seguir avant i accedir a drets fonamentals com l’alimentació»; al mateix temps que agraïa «la confiança de la societat valenciana en la nostra institució que ens permet mantindre’ns junts a les famílies en situació de major vulnerabilitat».