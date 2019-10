Carles Alberola guanya el XIV Premi de Teatre Palanca i Roca

Connect on Linked in

Perquè t’estime, que si no… és una comèdia sobre l’erosió que el pas del temps provoca en les relacions de parella

Carles Alberola ha guanyat el XIV Premi de Teatre Planca i Roca (dotat amb 6.000 € per la Fundación Aguas de Valencia), amb l’obra Perquè t’estime, que si no… D’aquesta manera, Alberola enceta el palmarés de la 31a edició del certamen. El nom de la resta de guardonats es coneixerà durant les pròximes setmanes, fins al moment de la gala, que tindrà lloc el divendres 8 de novembre a Alzira.

Entre la vintena d’originals presentats al premi, el jurat ‒format per Salvador Bataller, Toni Cabré, Iolanda Muñoz, Josep Palomero i Jordi Verdú‒ ha triat aquesta peça «pels seus diàlegs vius, versemblants i àgils», a més de l’humor i els conflictes que planteja que «sonen reals i estan molt ben tramats». L’obra serà publicada en la col·lecció «Bromera Teatre» la pròxima primavera.

Perquè t’estime, que si no… explica la història de tres parelles de diferents edats que viuen en un mateix pis durant una nit que pot canviar les seues vides. Sembla ser que el pis no és l’únic que comparteixen. En realitat, són la mateixa parella en tres moments diferents de la seua vida.

Per a l’autor, l’obra «és una comèdia sobre l’erosió que el pas del temps provoca en les relacions de parella, de com al llarg de la vida som tres o quatre persones diferents i de la necessitat d’estimar i ser estimat». Perquè t’estime, que si no… denota, a més, un gran domini de la fusteria teatral i, segons comenta Alberola, «parla d’un anhel impossible de realitzar: què canviaríem de la nostra vida si poguérem fer-ho?».

Carles Alberola (València, 1964) és actor, dramaturg i director teatral. Des de 1994, comparteix amb Toni Benavent la direcció artística de la companyia Albena Teatre. Al llarg de la seua trajectòria com a autor, ha escrit vora una vintena d’obres teatrals, reconegudes amb guardons com el Premi de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana, el Premi Cavall Verd de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el Premi de la Cartelera Turia, el Premi Max al Millor Autor Teatral o el Premi de Teatre Palanca i Roca, entre molts altres. Entre els seus textos publicats i estrenats destaquen títols com Mandíbula afilada, Joan, el Cendrós (amb Roberto García), Besos, Spot, Que tinguem sort!, M’esperaràs? o Tic Tac (amb Pasqual Alapont i Rodolf Sirera). Per a la televisió ha escrit, dirigit, produït i interpretat els programes d’humor Autoindefinits (2005-2006), Socarrats (2008), Chek-in Hotel! (2009) i Açò és un Destarifo! (2018-2019), i la comèdia de situació Maniàtics (2007-2008). A més a més, en cinema ha escrit, dirigit i interpretat la seua òpera prima M’esperaràs? (2017), adaptació de l’obra teatral homònima.

L’autor rebrà els 6.000 € amb què està dotat el guardó del Palanca i Roca, juntament amb el trofeu dels Premis Ciutat d’Alzira –obra de l’artista Manuel Boix–, durant el sopar de lliurament dels XXXI Premis Literaris Ciutat d’Alzira, que tindrà lloc la nit del 8 de novembre i durant el qual es coneixeran els guanyadors de les modalitats de novel·la, divulgació científica, assaig i poesia.

D’altra banda, el pròxim dijous 31 d’octubre es faran públics els veredictes del XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, del XXIV Premi de Narrativa Infantil

Vicent Silvestre i del IV Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna, guardons que també formen part dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.