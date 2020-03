Carles Martínez i Quique Bordás seran els pilots del Centre de Tecnificació del Circuit en la Fórmula 4

Ambdós començaran la temporada a finals d’abril al traçat francés de Paul Ricard



El Circuit Ricardo Tormo ha tancat les proves de selecció per a formar l’equip que participarà sota els colors del Centre de Tecnificació en la Fórmula 4. Els pilots Carles Martínez i Quique Bordás seran finalment els triats per a afrontar aquest certamen que suposa el primer pas per als pilots d’automobilisme després de la seua etapa en el kàrting.



Tres dels huit pilots que aquesta temporada formen part del Centre de Tecnificació Esportiva del Motor del Circuit eren els candidats als dos monoplaces de Fórmula 4: Daniel Macià, Carles Martínez i Quique Bordás.



Les proves de selecció a la pista van ser dominades per Daniel Macià, que va ser el millor dels tres pilots que es van posar als comandaments dels monoplaces a Cheste.



No obstant això, després d’obtindre la possibilitat que li permetria completar la temporada amb l’equip del Centre de Tecnificació, Macià ha descartat la seua participació aquesta temporada, ja que “fa tres anys que estaria a casa sense córrer si el meu equip, Praga España, no m’haguera rescatat per a aquest esport. Hui vull guanyar amb ells el Campionat d’Espanya de KZ2 i l’europeu IAME, i per què no el mundial de KZ a Le Mans. Sé que és una oportunitat quasi única, però em sent feliç amb el meu projecte i tornaré en 2021 per a tractar de guanyar la Fórmula 4 espanyola”.



En aquestes circumstàncies, el pilot de Gandia, Carles Martínez, que es va quedar a un sol punt de Maciá en el barem total, i el català Quique Bordás, que va acabar la selecció a 14 punts, seran els pilots que participen en la Fórmula 4 en l’equip del Centre de Tecnificació Esportiva del Motor (CETDM) del Circuit Ricardo Tormo.



La temporada té previst l’inici els pròxims 25 i 26 d’abril al traçat francés de Paul Ricard i arribarà al Circuit Ricardo Tormo en la seua cinquena cita de l’any els dies 26 i 27 de setembre.