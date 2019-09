Carlet celebra el seu tradicional concurso d’arròs al forn

Print This Post

¿Quin és el secret d’un bon arròs al forn? En Carlet ho tenen clar

Carlet ha celebrat un any més, el seu tradicional Concurs d’Arròs al Forn, prop de 30 cassoles han tastat el jurat del concurs, una tasca tant deliciosa com difícil



Aquest any el jurat ha estat format per membres de la corporació municipal de Carlet, amb la seua alcaldessa Maria Josep Ortega al cap, com mana la tradició en el Mercat Municipal del poble

El secret d’un bon arròs, està en el sofregit, en posar-li cor, així ho defineixen els carletins

Després d’una llarga i intensa deliberació el jurat ha decidit l’ordre dels premiats, la cassola guanyadora 2019 ha estat la de Aurelio Atienza , ENHORABONA



La part cuinera professional l’ha posada Natxo Plà, malgrat que en la seua vida professional ha tastat moltíssims arrossos, la tasca de decidir mai és fàcil

Josep Mur, Regidor de Festes de Carlet, ha parlat orgullós de l’arròs al forn de Carlet, d’un de dia de germanor entre tot el poble

Davant la falta de colles festeres, aquest any l’Ajuntament ha comptat amb gent del poble per a dur a terme l’organització del concurs

