Carlet conclou l’Escola d’Estiu amb gran èxit de participació

El Saló Giner va acollir ahir la cloenda de l’Escola d’Estiu amb una gran festa en què tant menuts com monitors han protagonitzat el tradicional festival que ha comptat amb l’assistència de les famílies

Enguany, al voltant d’uns 340 xiquets i xiquetes, compresos entre els cursos d’infantil i primària, i adolescents compresos entre 1r i 4t de l’ESO, han participat en esta iniciativa estival organitzada per l’Ajuntament de Carlet. Com cada any, el CEIP Juan Vicente Mora per als menuts i el Poliesportiu per als jóvens han sigut les seus on s’han desenvolupat les diverses activitats cada matí.



Enguany, l’Escola d’Estiu ha estat organitzada perquè els alumnes realitzen activitats temàtiques diàries, en què cada dia és una aventura. La principal funció de l’escola d’estiu és la tasca educativa i social, constituïda per les activitats de caire educatiu i inclusiu, amb l’aportació de l’escola matinera i 40 beques menjador, perquè cap xiquet es quede sense jugar ni menjar. L’escola d’estiu ha estat constituïda per diferents activitats com jocs d’aigua, piscina, teatres, balls… fins i tot un xicotet festival de fi de curs per al qual porten assajant unes setmanes. A més a més, amb el programa #Becarlet 30 joves han pogut participar com a monitors i realitzar activitats amb els xiquets i xiquetes.



FESTA DEL FANALET

A més del festival de cloenda, un dels esdeveniments que congrega més xiquets i xiquetes és la Festa del Fanalet.



A Carlet es manté la tradició de fer el fanalet, una tradició que ara viuen els més menuts gràcies a l’Escola d’Estiu i a la Cooperativa de Sant Bernat, que enguany tenia ben a punt dos centenars de melons per a mantenir la tradició i fer després la cercavila.



En altres temps s’aprofitaven els últims melons d’Alger, que ja no eren comestibles o que eren molt menuts i es deixaven perdre als camps. Els melons es buidaven amb una cullera i després s’hi dibuixava una cara, es decorava amb dibuixos i es posava un ciri per a eixir a passejar quan es feia de nit.



Això mateix feren el divendres 26 de juliol de matí els xiquets i xiquetes de l’Escola d’Estiu, els més menudets, ajudats per les monitores i monitors i també pels companys més majors que van a l’Aventura d’Estiu. Una experiència que reviu la tradició i que fomenta la col·laboració de grans i menuts, on també els pares i les mares ajuden.

A les 8 de la vesprada va eixir la Cercavila del Fanalet, des de l’avinguda de Blasco Ibáñez. Xiquets i xiquetes, acompanyats de les seues famílies i els monitors de l’escola