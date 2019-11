Carlet continua la segona fase del pla de xoc lumínic

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Carlet continua una fase més del pla de xoc lumínic que a poc a poc substituirà els llums de la ciutat per noves lluminàries més eficients.



En este cas, la nova licitació suposarà una inversió de 48 mil euros i afectarà tres zones de la ciutat, d’una banda la ronda del Malecó del riu Magre on se substituiran 62 punts de llum per leds de 98 w en la zona fins a l’avinguda de Vicent Andrés Estellés. La zona dos se situa al voltant de l’avinguda del Sud i canviarà les lluminàries en un tram del carrer de l’Assumpció de Ntra. Sra., Riu Magre, Alacant, Comtessa de Carlet, Alzira, Goya, Montserrat i farmacèutic Ramon Trullenque, es tracta de carrers adjacents a la zones de les avingudes de la part sud de la ciutat que ja canviaren les lluminàries en la primera fase de renovació de l’enllumenat. En esta zona es renovaran 45 lluminàries.



La tercera zona que renovarà els llums està ubicada al voltant de la plaça del País Valencià i afectarà els carres Ausiàs March, Eduard Primo, Antonio Machado, Alginet, Lope de Vega, Joan Peset, Carles Salvador i av. del Llaurador.



Esta segona fase del pla de xoc lumínic suposarà la renovació de 140 punts de llum, tot i que l’Ajuntament planteja la possibilitat a les empreses que liciten per a quedar-se el projecte a introduir com a millora el canvi de més lluminàries. En este cas, es tracta de substituir els leds que hi havia per una enllumenat amb major nivell lumínic i millor rendiment.



El pla de xoc lumínic es va iniciar en 2018 i va suposar el canvi de 400 punts de llum del centre urbà. La mesura responia a la repetida petició ciutadana de millora lumínica i significarà un estalvi anual en energia i mà d’obra valorat en 60.500 € a l’any, amb una inversió de prop de 100.000 euros.