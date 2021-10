Carlet convertirà el nucli històric en zona de vianants

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha tret a licitació les obres, que està previst que comencen abans de finalitzar l’any i que seran subvencionades per la Diputació de València.

Fins al 18 d’octubre estarà obert el termini de presentació d’ofertes per a la conversió en zona de vianants d’un tram del carrer de l’Assumpció de Nostra Senyora. Esta obra, emmarcada dins del Pla d’Inversions de la Diputació de València, i pressupostada en 99.999,98 €, donarà el tret d’inici dels treballs de conversió en zona de vianants del nucli històric de Carlet.

Esta serà la primera fase d’un projecte integral per a convertir tot el nucli urbà en zona de vianants. Les obres que ara ixen a licitació afectaran l’eix principal d’accés al nucli històric, el carrer de l’Assumpció de Nostra Senyora, just on està situat l’Ajuntament i les oficines de la Policia local carletina.

Les obres consistiran en l’elevació del carrer fins al nivell de les voreres per a crear una plataforma única i amb una novetat no vista encara a la ciutat: l’adaptació del traçat per a persones amb discapacitat visual. Es dotarà tota la zona d’un paviment tàctil, que podrà ser identificat amb el bastó, amb dos elements diferenciadors, una espècie de botons per a zones amb perill i unes estries longitudinals que indicaran per on creuar el carrer.

A més, s’instal·laran uns pilons per a regular l’accés del trànsit en la zona (veïns, emergències mèdiques, zona de càrrega i descàrrega, etc.), es plantaran arbres que no impediran l’accés dels veïns als seus garatges, s’habilitarà una zona d’aparcament per a la Policia local i s’instal·laran embornals al centre del carrer per a recollir les aigües pluvials.

L’accés del veïnat i del trànsit autoritzat a la zona de vianants es realitzarà mitjançant un programa informàtic de lectura de matrícules, que serà controlat per la Policia local.

El projecte preveu actuacions als carrers de l’Assumpció de Nostra Senyora, Calderón de la Barca i Mestre Martínez. Els dos últims també passaran a ser zona de vianants, tot i que ara no s’actuarà directament sobre ells sinó que quedaran preparats per a les fases següents.

En paraules de l’alcaldessa, M. Josep Ortega, “este és un dels projectes més ambiciosos pel que fa a l’urbanisme que es portarà a terme en la ciutat de Carlet. Esta sols és la primera fase de la creació d’una zona lliure de cotxes, on el vianant tindrà tot el protagonisme, que a més se suma a la tendència europea de centres històrics de les ciutats sense trànsit rodat. La creació d’esta zona de vianants a curt termini pot ser molesta per al veïnat (per les obres i pels problemes d’aparcament) però diversos estudis conclouen que a la fi serà positiu, tant per al medi ambient com per a la millora de la qualitat de vida del veïnat i dels comerços de les zones afectades”.