Carlet emprén la renovació dels vestidors del camp de futbol

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Carlet ha adjudicat ja l’obra de renovació integral dels vestidors del camp de futbol davall les grades. Es tracta d’una obra inclosa en les inversions financerament sostenibles que té un pressupost total de 165.723 euros. A més de la renovació dels vestidors, l’empresa que farà l’obra ha oferit com a millora la creació d’unes grades en el frontó municipal.

Les obres dels vestidors contemplen una remodelació total de l’espai. Actualment hi ha dos vestidors, que volen convertir-se en quatre totalment independents a més d’un vestidor per a àrbitres i ajuntar la sala de massatges i infermeria. Les obres es completen amb la substitució de les instal·lacions de l’aigua (calenta i gelada) i electricitat per tal d’adaptar-les a la normativa actual i amb materials més moderns. També se substituiran els llums per dispositius LED per a aconseguir un estalvi energètic i es millorarà l’aïllament de les instal·lacions per evitar corrents d’aire.

D’altra banda, també s’ha adjudicat l’obra dels vestidors del camp de futbol 7 i 11, per a renovar els vestidors infantils corresponents a estes dos instal·lacions integrades al Poliesportiu municipal. Les obres suposaran la creació de nous vestidors, amb una nova distribució. També se substituiran les instal·lacions d’aigua i de llum, i es renovaran dutxes i lavabos. A més, estes obres preveuen també la creació d’un nou accés independent als lavabos per la façana.