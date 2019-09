Carlet enceta les Festes

Connect on Linked in

Carlet enceta un cap de setmana ple d’activitats festives i esportives. D’una banda, l’actuació d’esta nit de la Década prodigiosa a la plaça Major on ja s’estan montant els palcos, demà el Pregó a càrrec de l’actriu carletina Lola Moltó i la macrodiscomòbil per la nit i diumenge la desfilada de moros i cristians són els actes mes destacats d’estos primers dies on encara no s’han iniciat les revetles.

A més a més, des d’esta vesprada, obri les seues portes la fira de botigues i comerços de l’associació Carlet Comercial en l’Albereda.

L’esport coparà el cap de setmana amb els diversos campionats que es duran a terme amb motiu de les festes, des de petanca, tenis taula, pàdel, pesca i també la pilota valenciana estarà present dissabte al carrer de la pilota. Tot i que el més destacat serà la Carrera ciclista Trofeu de festes que organitza el Veloclub Carlet i que discorrerà pels carrers de la ciutat dissabte a partir de les 17.30 de la vesprada. S’espera la participació de 200 ciclistes en esta prova ciclista que enguany complix el seu desé aniversari.

D’altra banda, els amants de les aus, tindran oberta durant tot el cap de setmana l’exposició Avitrueke que reunirà en Carlet criadors professionals i amateurs en una mostra i exposició d’intercanvi d’aus. Avitrueke estarà instal·lat al Saló Giner. I ja per últim més de 70 esportistes de diverses parts de la geografia espanyola es donaran cita en la III Trobada nacional de dona pilotari, a les pistes del Poliesportiu municipal.