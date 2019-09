Carlet es prepara per a celebrar la VI Caminata Solidària

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Enguany Carlet aspira a superar els 3.500 participants.



L’Ajuntament de Carlet ha acollit la presentació de la VI Caminada Solidària contra el Càncer Ciutat de Carlet, una marxa que tindrà lloc el diumenge 29 de setembre, a partir de les 10.00 hores, per un circuit de 4 quilòmetres pels carrers del municipi.



L’acte de presentació va comptar, a més, amb la participació dels esportistes carletins Lidia Soriano i Carlos García i l’actriu i exmodelo Remedios Cervantes, els qui han volgut donar suport amb la seua presència a aquesta iniciativa.

L’objectiu de la caminata és benèfic, ja que els fons recaptats per la Junta Local del Càncer de Carlet es destinaran a la investigació en la lluita contra la malaltia, així com a futures iniciutatives que milloren la qualitat de vida del pacient oncològic.



A més, la prova servirà per a conscienciar a la població la incidència del càncer i per a recalcar la importància de portar una vida saludable amb exercici físic per a la seua prevenció.



L’eixida i l’arribada d’aquesta VI Caminada estaran situades en la Plaça d’Espanya de la localitat i les inscripcions per a la carrera poden realitzar-se pel preu simbòlic de 6 euros. Als participants se’ls entregarà una samarreta commemorativa i una bossa amb productes dels patrocinadors de la carrera.