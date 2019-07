Print This Post

S’ha comprovat que ha hagut una rebaixa del nombre de delictes.



L’Ajuntament de Carlet ha acollit la junta local de seguretat ciutadana, un organisme de coordinació de la seguretat pública on participen les diverses forces de seguretat implicades a més de la representació del govern autonòmic i estatal. Esta junta a més ha comptat amb la participació de la magistrada del Jutjat de Carlet, Lara Esteve Mallent, especialitzada en violència de gènere i el nou regidor de seguretat ciutadana, Bernardo Espert.



El balanç de les dades de delinqüència en el municipi deixa un balanç positiu en el municipi respecte a les dades anteriors. La detenció d’un reincident ha aconseguit acabar amb l’onada de robatoris en vehicles que s’havia patit en mesos anteriors. A més d’este balanç, s’ha fet especial incidència en les qüestions relatives a la violència de gènere. A més del resum inicial de la situació de les víctimes al municipi, la responsable de la Unitat de Coordinació contra la Violència a les Dones de la Delegació, Carla Mercé ha presentat tots els recursos existents per a treballar en este tema i la necessitat de coordinació a través d’una mesa interdisciplinari on estiguen presents no sols les forces de seguretat i els serveis socials, sinó també representants de la judicatura, de l’escola i dels col·lectius que treballen en esta qüestió de manera coordinada.



Tal i com ha destacat l’alcaldessa de la ciutat, Maria Josep Ortega, actualment Carlet compta no sols amb la coordinació de les entitats per a protegir les víctimes, a més de la Casa de la Dona i el servei d’acompanyat a famílies i víctimes de violència de gènere que fa l’associació Alanna que acull actualment 40 persones.



A hores d’ara, l’Ajuntament a més es prepara per a dissenyar el punt violeta que estarà present durant les Festes de Carlet per tal de coordinar i dotar de recursos i informació per tal de garantir unes festes lliures d’agressions sexistes.