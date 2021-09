Carlet ha donat el tret d’eixida a unes festes especials

Print This Post

Amb l’actuació de l’Associació Cultural El Trencall, dins del programa d’Intercanvis Musicals de la Diputació, es van donar per iniciades les Festes Majors de Carlet de 2021.

L’alcaldessa de la població, Maria Josep Ortega, va manifestar que les festes d’enguany són especials.

Este any l’ajuntament ha preparat quatre espectacles de festes que tindran aforament limitat i públic assegut, per tal de complir amb les mesures COVID vigents. Les entrades per als espectacles estaran a la disposició de tot el veïnat, que haurà de passar a recollir-les.

L’alcaldessa va recordar que enguany, tots eixos actes tan participatius i multitudinaris hauran d’esperar.

Les festes a Carlet en setembre sempre han tingut un segell especial, la pandèmia també obliga a esperar que vinguen temps millors.