Carlet habilita solars per convertir-los en aparcaments urbans

S’han iniciat les obres de neteja i condicionament en dos solars ubicats al nucli urbà, que podran albergar fins a 90 cotxes.

L’Ajuntament de Carlet ha iniciat les obres de neteja i condicionament de dos solars urbans per a dedicar-los a estacionament per als veïns, després de firmar un conveni amb els propietaris dels terrenys.

Els solars s’han netejat de brutícia, s’han retirat els cotxes abandonats i s’hi ha posat una arena especial. L’alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega, que ha visitat les obres, ha destacat que «amb l’adequació d’aquest terreny, l’equip de govern millora les condicions dels dos solars i dona resposta a una històrica reivindicació veïnal.»

Els treballs s’han iniciat hui dilluns al solar més gran, d’uns 1.300 m2, situat en l’encreuament entre els carrers Goya i Vicent Andrés Estellés, que ha sigut aplanat, compactat i omplit d’arena per tal de facilitar l’aparcament dels vehicles i, també, per a minimitzar els problemes de pols i brutícia que genera en els habitatges dels voltants. Una vegada finalitzat el condicionament del solar es convertirà en un aparcament per a uns 65 cotxes.

Ens els propers dies, també s’iniciaran els treballs en el segon solar, situat entre l’avinguda del Llaurador i el carrer del Bolero de Carlet, que té més de 600 m2.

Es preveu que els treballs iniciats hui finalitzen a principis de la setmana que ve. Amb el condicionament d’aquests dos espais, la ciutat tindrà dos aparcaments urbans gratuïts per a un total de 90 cotxes aproximadament.