Carlet honra sant Bernat en el seu dia gran

L’ermita estrena la nova cúpula restaurada per un equip d’experts a causa del seu deteriorament

Carlet es prepara per a viure el seu dia gran i honrar el seu Patró. Com cada any la romeria a l’ermita de Sant Bernat centra l’activitat d’esta jornada festiva que s’enceta a les 8 del matí amb la missa en l’església de l’Assumpció de Nostra Senyora, que dona pas a la romeria a l’ermita pels carrers del poble. L’ermita, ubicada a la partida de Pintarrafes, és el centre neuràlgic de la festa patronal.

Després de la romeria, la missa i l’ofrena de flors als sants patrons, Bernat, Maria i Gràcia, donen pas a l’esmorzar i dinar popular en el recinte de l’ermitori, amb la col·laboració de la confraria que assortix els assistents de beguda, cacaus i tramussos. Els més menuts seran doblement protagonistes, d’una banda a partir de les 12.30 es farà la presentació a sant Bernat dels xiquets més menuts. I durant el dia es podrà vore, a les portes de l’ermitori, una selecció dels dibuixos que han participat en el concurs de dibuix infantil Sant Bernat i les Germanes que com cada any organitza la confraria.

RESTAURACIÓ DE LA CÚPULA

Enguany, el dia de Sant Bernat té un doble motiu de celebració ja que esta mateixa setmana es va presentar a la població la finalització de les obres de restauració de la cúpula blava de l’edifici. Una restauració que va encomanar la confraria, propietària de l’edifici des de fa 20 anys gràcies a la donació que va fer la comtessa de Carlet.

La situació del sostre de la cúpula de l’edifici era insostenible a la vista de la contínua caiguda de teules del sostre, tot i que ja havia estat restaurat ara fa 15 anys. En la nova restauració, la confraria ha comptat amb un equip d’experts comandat per l’arquitecte Lluís Cortés, que va detectar la patologia que patia la cúpula pels canvis de temperatura, que feia que es caigueren les teules que tenien uns ancoratges totalment oxidats. El treball de l’equip de restauradors ha consistit en desmuntar la cúpula i llevar totes les teules per a substituir els ancoratges. El floró que culmina la cúpula i que sosté el penell i el sant Bernat de ferro s’ha substituït per una còpia, ja que l’original fet de pedra arenisca estava en molt mal estat, tot i que s’han conservat les restes de l’original, per a restaurar-lo. El treball de restauració no ha estat exempt de dificultats ja que s’ha de tindre en compte que l’ermita és de planta heptagonal quan tradicionalment este tipus d’edificis és octogonal i s’ha hagut de treballar adaptant-se a esta singularitat.

De fet, una de les característiques que fa tan especial este ermitori és la seua planta exterior heptagonal, una característica que sols té la de Carlet i la de Nules, en tota la Comunitat Valenciana.

A més de la restauració, també s’ha renovat l’enllumenat exterior del recinte. Els treballs han tingut un cost de 89.700 euros, al qual ha contribuït el veïnat de Carlet a través de les donacions a la confraria, que ha realitzat al llarg de l’últim any nombroses activitats per a recaptar fons. Justament el passat divendres es presentava la restauració de l’ermita amb una vetlada musical a càrrec del grup del carletí Javi Forner, Compás de miel. La recaptació de les entrades estava destinada a sufragar esta restauració.

Estes obres són l’inici d’un projecte més gran que aspira a la declaració d’esta joia arquitectònica com a Bé d’Interés Cultural (BIC). Un projecte que compta amb el suport de l’Ajuntament de Carlet, que el passat mes de maig va aprovar per unanimitat donar el suport a esta proposta que permetrà la conservació i millora de l’ermita i el seu entorn.