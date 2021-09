Carlet inicia el Pla de Xoc 2021 de millora de les vies públiques

Print This Post

L’Ajuntament carletí invertirà inicialment més de 225.000 € en l’asfaltatge de diverses zones de la ciutat

El Pla s’inicia amb la pavimentació de distints carrers del poble i seguirà amb un projecte de millora de voreres.

L’Ajuntament de Carlet ha licitat, per un import de 225.670 €, la pavimentació de 31.320 m2 de diversos carrers de la població. L’adjudicatària dels treballs ha sigut Guerola Áridos y Hormigones SLU, que iniciarà en breu els treballs, dividits en tres lots, segons les diverses zones de la ciutat.

El primer lot contempla la pavimentació de 10 carrers: l’aparcament de la part davantera del Centre de Salut i un tram del carrer del Reverend Rafael Peris, el carrer de Sanchis Guarner i un tram del camí de Sant Bernat, el carrer del Palleter, el carrer del Segon Pati, el carrer de Murillo, el carrer del Lletrat Bosch Marín, un tram del carrer de Joanot Martorell, la rotonda de La Llum, el carrer Major i un tram davant del Mercat, amb un total d’11.842 m2.

El segon lot licitat inclou la pavimentació de 6 carrers: els carrers del Ravalet, Concepción Arenal, Joan Peset, Jaume I, Jaume Balmes i Ramón y Cajal, amb un total de 8.438 m2.

Per últim, el tercer lot, amb un total d’11.040 m2 pavimentats, inclou 8 carrers. S’actuarà sobre el carrer Assumpció de Nostra Senyora i l’avinguda de Vicent Andrés Estellés, i alguns trams dels carrers Antonio Machado, Alginet, l’Alcúdia, Comtessa de Carlet, 9 d’Octubre i Goya.

En paraules de l’alcaldessa, M. Josep Ortega “l’objectiu és oferir al poble de Carlet millors condicions per a realitzar activitats i funcions quotidianes, a més que es redueixen les emissions acústiques produïdes pels vehicles en un paviment en mal estat. Cal tindre en compte que aquesta actuació és sols una part de la campanya de pavimentació i millora del nostre entorn, ja que està previst actuar en altres zones i carrers de Carlet més endavant. En resum, és una més de les inversions que es portaran a terme a Carlet gràcies al romanent de tresoreria positiu aconseguit l’any anterior. L’asfaltatge, que començarà en breu, no és un projecte aïllat sinó que forma part d’una campanya de millora contínua, que ja es va iniciar a finals de la legislatura passada i que ara reprenem.”

Ortega ha conclòs que «encara que es tracta d’intervencions prou ràpides, ocasionaran talls de carrers o desviaments del trànsit, per tant, demane disculpes per les molèsties a la ciutadania, encara que intentarem que es desenvolupen de forma progressiva i sense solapar-se les zones. Estarem en constant col·laboració i coordinació amb la policia local, que vetlarà per la seguretat viària mentre duren les obres.»