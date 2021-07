Carlet reprén l’Escola i l’Aventura d’Estiu

Connect on Linked in

Després que l’any 2020 no es realitzara, enguany s’ha représ el servei amb diferents millores.

L’Escola i Aventura d’Estiu de Carlet és un clàssic als estius carletins. Des que es posara en marxa en 1982, sols l’any passat, i a causa de la situació pel COVID, s’ha deixat de celebrar.

L’activitat, posada en marxa per les regidories d’Educació i Serveis Socials, s’ha anat adaptant als usuaris i a les situacions al llarg del temps, però més encara este 2021, sobretot, amb el propòsit de millorar la conciliació familiar i donar un millor servei en ambdues activitats. Tant a l’escola d’estiu com a l’aventura d’estiu s’han introduït diversos canvis respecte a anys anteriors.

Per una part, a l’Escola d’Estiu, a la qual acudeixen xiquets i xiquetes entre 3 i 12 anys, trobem que s’ha ampliat l’horari respecte a anys anteriors. Ara l’escola matinera serà de 8:00 a 9:00 i, a més, s’ha inclòs una nova franja horària de 13:30 a 15:00 per a facilitar la conciliació a les famílies. També se n’ha ampliat l’horari mitja hora més, que passa a ser ara de 9:00 a 13:30.

Per altra part, l’Aventura d’Estiu, destinada a joves entre 12 i 16 anys, també ha ampliat el seu horari, que passa a ser de 9:00 a 13:30.

A banda dels horaris, també s’han inclòs altres millores per a garantir unes mínimes activitats per a l’escola i aventura d’estiu i així millorar la seua qualitat. Algunes d’estes són: animar els alumnes cada setmana amb castells aquàtics i espectacles professionals, fer activitats esportives, festes, una de benvinguda a l’inici de curs i una setmanal de l’espuma. En el cas de l’aventura d’estiu, s’ha proposat l’activitat d’un escape room i, sobretot, ampliar la plantilla.

En paraules de la regidora d’Educació, Carla Cebrián «la finalitat de les modificacions introduïdes este any és, sobretot, millorar la qualitat de l’escola. És per això que enguany s’han sumat 10 subcoordinadors/es més, a banda dels que ja hi havia, amb la finalitat de tindre persones formades en animació sociocultural i educació, i garantir el principi d’inclusió educativa en el cas que hi haja algun xiquet amb necessitats educatives especials». També ha destacat el paper d’estes persones que realitzaran la tasca de subcoordinació, «ja que seran un referent per als joves monitors contractats mitjançant el programa Becarlet, que els podran ajudar en tot allò que necessiten per a aconseguir entre tots un entorn més inclusiu».

En total, l’Escola d’Estiu i l’Aventura d’Estiu atendran 211 xiquetes i xiquets, repartits de la següent forma: al programa de l’Escola d’Estiu (3-11 anys) hi ha 187 xiquets i al programa d’Aventura d’Estiu (12-16 anys) hi ha 24 adolescents.