Carlet s’adherix al programa d’oci educatiu per a impulsar el Centre d’Informació Juvenil

L’Ajuntament de Carlet s’ha adherit a la Declaració d’Oci Educatiu per a donar suport a les activitats d’oci educatiu adreçades a la infància, l’adolescència i la joventut. Es tracta d’un acord necessari perquè es desenvolupen activitats relacionades amb els joves coordinades pel Centre d’Informació Juvenil.



La firma d’esta declaració és un requisit indispensable per a poder sol·licitar ajudes per al Centre d’Informació Juvenil. Un departament que a hores d’ara oferix un servei d’informació presencial i a través del WhatsApp, a més de l’organització de cursos com el JOOP. A hores d’ara, s’està tramitant una subvenció per a la compra de 7 ordinadors, 1 projector i una presa de connexió de wifi, per a condicionar una aula informàtica per al CIJ. Tal com explica el regidor de Joventut, Josep Mur, « l’objectiu és dotar d’un espai i uns instruments propis perquè es facen cursos per als joves a Carlet de manera continuada i per a això són necessaris recursos propis del CIJ que li permeten tindre certa autonomia i treballar de manera paral·lela a altres departaments.»