Carlet serà seu per segon any consecutiu del Campionat d’Espanya de frontenis

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un campionat que es consolida com el més nombrós amb la participació d’equips de nou comunitats autònomes, amb prop de 180 jugadors i jugadores en categories d’infantil, cadet i juvenil.

Carlet serà, per segon any consecutiu, seu del Campionat d’Espanya de frontenis per comunitats autònomes.

Un campionat que es consolida com el més nombrós amb la participació d’equips de nou comunitats autònomes, amb prop de 180 jugadors i jugadores en categories d’infantil, cadet i juvenil.

La competició comptarà amb la presència d’un gran nombre de jugadors de la Selecció Valenciana, La Federació de Frontenis i Pilota de la Comunitat Valenciana. A més, participaran jugadors i jugadores de comunitats autònomes com Aragó, Múrcia, Madrid i Catalunya, entre altres.

El campionat es disputarà del dijous 21 al diumenge 24 de març, al Poliesportiu municipal de Carlet.