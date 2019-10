Carlet viu per primera vegada el Mig Any Faller

Connect on Linked in

Enguany amb el lema«Falles són tot l’any», més de dos-centes fallers i falleres preneren els carrers de Carlet amb la celebració del mig any faller. Una celebració que es va encetar a l’Ajuntament de Carlet, amb la presentació de laFallera Major per a l’exercici, Maria Jose Llopis, i de la seua cort d’honor formada per les falleres Míriam Chovares i Estefania Martínez.

L’avinguda Blasco Ibáñez pren el relleu de l’Ajuntament i a partir de les 11 dle matí ha tingut com a protagonistes els més menuts amb tallers fets per les mateixes falles i unflables, els més menuts han disfrutat. Tot seguit, dinar de germanor per a més de 200 persones i per a finalitzar passacarrer que ha dut tots els fallers i falleres des de l’avinguda fins a la plaça d’Espanya.