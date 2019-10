Carlet viurà el Dia de la Biblioteca amb un complet programa de foment lector al voltant de la campanya Espanta la por

Print This Post

Espantar la por a xafar la Biblioteca és el principal objectiu d’un complet programa d’activitats preparades per tal de commemorar el mes de les biblioteques i fer boca per a viure l’1 de novembre. El programa del Museu Valencià d’Etnologia Espanta la por! arriba este mes a la Biblioteca municipal amb força i amb activitats diverses per a tot tipus de públic, organitzades des de la Biblioteca municipal i la regidoria de foment lector.

Espanta la por és una campanya dissenyada pel Museu Valencià d’Etnologia que des de fa quatre anys parla de l’imaginari valencià a grans i menuts a través d’activitats diverses, tallers, representacions o els innovadors escape room.

El dimecres 23 els jóvens a partir de 12 anys podran participar en el taller de jocs Alakazum, un joc dissenyat per l’autor de la Fallera Calavera, que a més de l’habilitat en els jocs de taula, ens farà conéixer els monstres valencians a través de la baralla. Una manera lúdica de trobar-nos el butoni o l’home del sac

El dijous 24 d’octubre, amb la commemoració del Dia de la Biblioteca, el contacontes Miquel Puig ens contarà totes aquelles històries de por que conten els iaios a la vora del foc i que van transmetent-se de generació en generació, contes de personatges ancestrals que encara hui desperten la por.

El dimarts 29 d’octubre la Biblioteca de Carlet serà escenari d’un escape room dedicat als monstres valencians. Una original iniciativa, convocada des de la Regidoria de Foment Lector, destinada a xiquets i xiquetes de 8 a 11 anys. Rebombori Cultural és el grup encarregat de realitzar este joc sobre la fuga dels monstres oblidats del seu refugi, al qual han de tornar en una hora o les conseqüències seran imprevisibles.

I ja per tancar la programació, el 30 d’octubre, Espanta la por comptarà amb participació local, ja que l’alumnat del cicle formatiu d’Educació infantil de l’institut Eduardo Primo és l’encarregat d’organitzar una contacontes i un taller de disfresses per als més menuts.

La inscripció s’ha iniciat esta setmana a la Biblioteca municipal en el seu horari habitual.