Carlos Galiana,regidor de Comerç, ha anunciat que este diumenge la plaça de l’Ajuntament deValència albergarà,la gran festa dels mercats de carrer.

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha anunciat que este diumenge la plaça de l’Ajuntament albergarà, per segon any consecutiu, la gran festa dels mercats de carrer. En horari de 9 a 15h hi haurà més de 360 paradetes dels tradicionals mercats de venda no sedentària que habitualment s’instal·len als barris, però esta vegada al centre neuràlgic de València, a la plaça de l’Ajuntament.



Les paradetes oferiran els seus productes amb tot tipus de promocions i ofertes. Des de la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de València s’han preparat, a més, diverses activitats complementàries, com la instal·lació d’un escenari en la part central de la plaça on s’oferiran concerts de Juanekle&Aché Fusión Cubana i Nina Dinamita (swing) així com altres actuacions diverses, castells unflables per als xiquets i xiquetes o una taxaranga, per tal de garantir que els mercats extraordinaris visquen una gran festa la jornada de diumenge.



El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha dit que “des de la regidoria de Comerç ens sentim ben orgullosos dels venedors i venedores dels mercats de venda no sedentària i del seu treball, i per això els portem a la plaça de totes i tots, la Plaça de l’Ajuntament, i convidem a participar d’ells a tota la ciutadania tant este diumenge com la resta de la setmana en els diferents barris de la nostra ciutat”.



La festa dels mercats ocuparà tota la superfície de la plaça de l’Ajuntament, des del carrer Sant Vicent fins al carrer periodista Azzati, tant per la part on recau l’edifici consistorial com per la part on està el Rialto i el carrer les Barques. A més, l’Ajuntament ha contemplat la instal·lació de diversos WC’s portàtils.



“Després de l’èxit viscut l’any passat, des de l’Ajuntament hem volgut repetir esta experiència, i ens alegra que els venedors i venedores s’hagen implicat enguany també en esta celebració amb un major nombre de paradetes que hi participen”, ha dit Galiana.



La gran festa de diumenge està organitzada també per dos associacions de venedors de venda no sedentària, com son AIVAV i AICSE, que disposaran també de punts d’informació en el mercat per poder donar a conèixer la seua tasca diària.