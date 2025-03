Carlos Mazón assisteix a la reunió amb representants empresarials de la Comunitat Valenciana per avançar en la recuperació econòmica i social

El encontre ha estat presidit per les Seues Majestats els Reis



El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assistit a la reunió amb representants de sectors empresarials i econòmics de la Comunitat Valenciana per analitzar les mesures que s’estan posant en marxa per a donar suport a empreses, autònoms, comerços o pimes damnificades per les riades i avançar en la recuperació econòmica i social. L’encontre ha estat presidit per les Seues Majestats els Reis, Don Felipe i Doña Letizia.

La reunió ha comptat amb la presència del president de la CEOE, Antonio Garamendi, el president de la CEV, Salvador Navarro, i el ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, així com de representants de la Fundació CEOE, el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, AVE, Femeval, Confecomerç, ATA, Conhostur, Unespa i l’Associació Espanyola de Banca.