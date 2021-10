Carmen Amoraga anima a la ciutadania a visitar els espais de llibertat de la Fira del Llibre

Print This Post

Fins al 24 d’octubre als jardins de Vivers de València

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha inaugurat la 56 Edició de la Fira del Llibre de València que romandrà oberta fins al 24 d’octubre als Jardins de Vivers.

Amoraga ha destacat que “cal valorar l’esforç dels llibreters que porten mesos preparant aquesta cita, el treball dels editorials, la dedicació dels autors i autores que s’han reservat el seu temps per a vindre fins a València, i, sobretot, la il·lusió dels lectors que passaran per la fira per a trobar el seu llibre, la seua signatura i el seu espai de llibertat”.

Per la Fira de València passaran aquest any 150 autors en les 83 casetes que s’han instal·lat i s’oferiran 224 activitats per al públic.

El suport de la Generalitat en la promoció del llibre i la lectura es veurà reflectit en els pressupostos de 2022 que augmenten en un milió d’euros , arribant fins a 4.500.000 euros, i en ‘Pactem per la Lectura’, el compromís iniciat per la Generalitat, al qual s’aniran sumant institucions públiques i privades, amb l’objectiu de promoure activitats que incrementen en índex de lectura de la societat valenciana.

Al costat de Carmen Amoraga, en l’acte d’inauguració de la Fira del Llibre han participat: Fernanda Escribano, directora general de Promoció Institucional de la Generalitat; Juan Pedro Font De Mora, president del Gremi de Llibrers de València; María Bravo, presidenta de la Fundació de la Fira del Llibre; Joan Ribó, alcalde de València i Enric Morera, President de les Corts Valencianes.